CONCOURS DE CHIENS COURANTS Saint-Gervais-sur-Mare
CONCOURS DE CHIENS COURANTS Saint-Gervais-sur-Mare vendredi 13 mars 2026.
CONCOURS DE CHIENS COURANTS
1025 route de Saint Affrique Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-13
Concours de chiens courants
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars Local des chasseurs
Gratuit pour les spectateurs (hors buvette)
Infos 06.87.33.56.59 06.80.22.59.19
Buvette et restauration sur place
Concours de chiens courants
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars Local des chasseurs
Gratuit pour les spectateurs (hors buvette)
Infos 06.87.33.56.59 06.80.22.59.19
Buvette et restauration sur place .
1025 route de Saint Affrique Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 80 22 59 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hound competition
friday March 13, Saturday March 14 and Sunday March 15 Local des chasseurs
Free for spectators (excluding refreshment bar)
Info 06.87.33.56.59 06.80.22.59.19
Refreshments and catering on site
L’événement CONCOURS DE CHIENS COURANTS Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB