CONCOURS DE CHIENS COURANTS Saint-Gervais-sur-Mare

CONCOURS DE CHIENS COURANTS

1025 route de Saint Affrique Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Concours de chiens courants

vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars Local des chasseurs

Gratuit pour les spectateurs (hors buvette)

Infos 06.87.33.56.59 06.80.22.59.19

Buvette et restauration sur place

1025 route de Saint Affrique Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 80 22 59 19

English :

Hound competition

friday March 13, Saturday March 14 and Sunday March 15 Local des chasseurs

Free for spectators (excluding refreshment bar)

Info 06.87.33.56.59 06.80.22.59.19

Refreshments and catering on site

