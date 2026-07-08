Informations pratiques

Ségur

Concours de Chiens de Berger

Ségur Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

1er août et 2 août, concours de chiens de berger au lieu dit le Moulin Savy, Ségur. Nombreuses animations démonstration tonte de brebis, exposition matériel agricole, balade à poney, marché des artisans, château gonflable.. repas. Info QR code.

Organisé au lieu dit le Moulin de Savy, le concours réunira 34 concurrents sur 2 jours.

Le parcours sera semé d’obstacles, représentant les difficultés quotidiennes auxquelles les éleveurs sont confrontés.

Plusieurs races de chiens de berger seront présentes, montrant toutes leur facultés à obéir et à mener un troupeau de brebis, tout en assurant un spectacle inoubliable.

samedi 1er août

9h-17h concours niveaux I et II

dès 19h30 repas melon + aligot/côte de porc + dessert 15€

Soirée animée par DJ Vic

dimanche 2 août

9h à 18h concours niveau III (qualificatif pour championnat de France)

dès 12h charcuterie+pommes de terre grenailles + ribs de porc + chou à la crème. Repas assis sous chapiteau servi par l’hôtel du Viaur de Ségur

18h Podium et remise des prix

Animation tout le week-end .

Ségur 12290 Aveyron Occitanie

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English :

August 1 and 2, sheepdog trial at Le Moulin Savy, Ségur. Many activities: sheep shearing demonstration, agricultural equipment exhibition, pony rides, artisan market, bouncy castle… meals. Info via QR code.

L’événement Concours de Chiens de Berger Ségur a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)