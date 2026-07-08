Concours de Chiens de Berger Ségur
samedi 1 août 2026 · Ségur
Informations pratiques
Ségur
Concours de Chiens de Berger
Ségur Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Entrée gratuite
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
1er août et 2 août, concours de chiens de berger au lieu dit le Moulin Savy, Ségur. Nombreuses animations démonstration tonte de brebis, exposition matériel agricole, balade à poney, marché des artisans, château gonflable.. repas. Info QR code.
Organisé au lieu dit le Moulin de Savy, le concours réunira 34 concurrents sur 2 jours.
Le parcours sera semé d’obstacles, représentant les difficultés quotidiennes auxquelles les éleveurs sont confrontés.
Plusieurs races de chiens de berger seront présentes, montrant toutes leur facultés à obéir et à mener un troupeau de brebis, tout en assurant un spectacle inoubliable.
samedi 1er août
9h-17h concours niveaux I et II
dès 19h30 repas melon + aligot/côte de porc + dessert 15€
Soirée animée par DJ Vic
dimanche 2 août
9h à 18h concours niveau III (qualificatif pour championnat de France)
dès 12h charcuterie+pommes de terre grenailles + ribs de porc + chou à la crème. Repas assis sous chapiteau servi par l’hôtel du Viaur de Ségur
18h Podium et remise des prix
Animation tout le week-end .
Ségur 12290 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
August 1 and 2, sheepdog trial at Le Moulin Savy, Ségur. Many activities: sheep shearing demonstration, agricultural equipment exhibition, pony rides, artisan market, bouncy castle… meals. Info via QR code.
L’événement Concours de Chiens de Berger Ségur a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)