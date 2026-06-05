Espelette

Concours de chiens de bergers

Stade de foot Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Diverses épreuves de difficultés croissantes mettront 6 bergers et leurs chiens en concurrence. L’occasion ici d’être témoin de l’importante complicité entre le berger et son chien, qui obéit à tous les ordres donnés à la voix comme au sifflet. Un bon moment de détente assuré, à savourer en famille ou entre amis, et de profiter du stand de talo et boissons. .

Stade de foot Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Concours de chiens de bergers

L’événement Concours de chiens de bergers Espelette a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque