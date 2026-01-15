Concours de chiens de travail Plobannalec-Lesconil

Concours de chiens de travail

Kerberrien Plobannalec-Lesconil Finistère

Le concours chien de travail se déroule sur son terrain au lieu-dit Kerberrien à Plobannalec-Lesconil (proche de la déchèterie de Quélarn terrain fléché).

Plusieurs chiens et conducteurs représenteront le club ce week-end dans les différents échelons.

Entrée gratuite.

Buvette et restauration (grillades, sandwichs et crêpes).

Organisé par le Club Canin Sport Éducation Bigouden. .

Kerberrien Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 88 75 33 64

