Concours de chiens de travail Plobannalec-Lesconil

Tarif : – –
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
Le concours chien de travail se déroule sur son terrain au lieu-dit Kerberrien à Plobannalec-Lesconil (proche de la déchèterie de Quélarn terrain fléché).
Plusieurs chiens et conducteurs représenteront le club ce week-end dans les différents échelons.
Entrée gratuite.
Buvette et restauration (grillades, sandwichs et crêpes).
Organisé par le Club Canin Sport Éducation Bigouden. .
Kerberrien Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 88 75 33 64
