Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES Launac

CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES

CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES Launac dimanche 16 novembre 2025.

CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES

PLACE DE LA HALLE Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Utilise ton imagination, pour décorer ta citrouille ! Cette manifestation est organisée par l’APEEL.
Dépose ta citrouille au traditionnel Marché de Launac, à partir de 09h00. Le gagnant sera désigné par un jury, composé des commerçants du marché, et les résultats seront annoncés à 12h00.   .

PLACE DE LA HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43  contact@mairie-launac.fr

English :

Use your imagination to decorate your pumpkin! This event is organized by APEEL.

German :

Nutze deine Fantasie, um deinen Kürbis zu dekorieren! Diese Veranstaltung wird von der APEEL organisiert.

Italiano :

Usate la vostra immaginazione per decorare la vostra zucca! Questo evento è organizzato dall’APEEL.

Espanol :

Usa tu imaginación para decorar tu calabaza Este evento está organizado por la APEEL.

L’événement CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES Launac a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE