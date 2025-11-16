CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES Launac
PLACE DE LA HALLE Launac Haute-Garonne
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Utilise ton imagination, pour décorer ta citrouille ! Cette manifestation est organisée par l’APEEL.
Dépose ta citrouille au traditionnel Marché de Launac, à partir de 09h00. Le gagnant sera désigné par un jury, composé des commerçants du marché, et les résultats seront annoncés à 12h00. .
PLACE DE LA HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
English :
Use your imagination to decorate your pumpkin! This event is organized by APEEL.
German :
Nutze deine Fantasie, um deinen Kürbis zu dekorieren! Diese Veranstaltung wird von der APEEL organisiert.
Italiano :
Usate la vostra immaginazione per decorare la vostra zucca! Questo evento è organizzato dall’APEEL.
Espanol :
Usa tu imaginación para decorar tu calabaza Este evento está organizado por la APEEL.
