Concours de citrouilles Château Barrabino – Forbach

Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-27
fin : 2025-11-02
2025-10-27
À l’occasion d’Halloween, l’Office de Tourisme du Pays de Forbach vous propose un concours de citrouilles découpées d’Halloween ! Pour participer, il vous suffit de creuser une citrouille, de la prendre en photo et de la publier sur Facebook en utilisant le hashtag #HalloweenOT25. N’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook @paysdeforbach pour valider votre participation. 2 gagnants seront sélectionnés, un élu par le public (en fonction du nombre de likes) et un autre par l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach. Les résultats seront annoncés le lundi 3 novembre sur notre page Facebook.Tout public
Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com
English :
To celebrate Halloween, the Pays de Forbach Tourist Office is offering a Halloween pumpkin carving competition! To enter, simply carve a pumpkin, take a photo of it and post it on Facebook using the hashtag #HalloweenOT25. Don’t forget to subscribe to our Facebook page @paysdeforbach to validate your entry. 2 winners will be selected, one elected by the public (based on the number of likes) and another by the Pays de Forbach Tourist Office team. The results will be announced on Monday November 3 on our Facebook page.
German :
Anlässlich von Halloween lädt Sie das Office de Tourisme du Pays de Forbach zu einem Wettbewerb für ausgehöhlte Halloween-Kürbisse ein! Um teilzunehmen, müssen Sie nur einen Kürbis aushöhlen, ein Foto davon machen und es auf Facebook mit dem Hashtag #HalloweenOT25 veröffentlichen. Vergessen Sie nicht, unsere Facebook-Seite @paysdeforbach zu abonnieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen. es werden 2 Gewinner ausgewählt, einer wird von der Öffentlichkeit gewählt (abhängig von der Anzahl der Likes) und einer vom Team des Fremdenverkehrsamtes Pays de Forbach. Die Ergebnisse werden am Montag, den 3. November auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben.
Italiano :
Per festeggiare Halloween, l’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach organizza un concorso di intaglio di zucche! Per partecipare basta intagliare una zucca, scattare una foto e pubblicarla su Facebook con l’hashtag #HalloweenOT25. Non dimenticate di iscrivervi alla nostra pagina Facebook @paysdeforbach per convalidare la vostra partecipazione. verranno selezionati 2 vincitori, uno eletto dal pubblico (in base al numero di « mi piace ») e l’altro dal team dell’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach. I risultati saranno annunciati lunedì 3 novembre sulla nostra pagina Facebook.
Espanol :
Para celebrar Halloween, la Oficina de Turismo del País de Forbach organiza un concurso de talla de calabazas Para participar, basta con tallar una calabaza, hacerle una foto y publicarla en Facebook con el hashtag #HalloweenOT25. No olvides suscribirte a nuestra página de Facebook @paysdeforbach para validar tu participación. se seleccionarán 2 ganadores, uno elegido por el público (en función del número de « me gusta ») y otro por el equipo de la Oficina de Turismo de Pays de Forbach. Los resultados se anunciarán el lunes 3 de noviembre en nuestra página de Facebook.
