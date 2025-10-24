Concours de Citrouilles Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Décore ta citrouille et tente de gagner le prix de la plus effrayante ! Trois catégories d’âge. Remise des prix le 24 octobre à 12 h, Office de Tourisme.

Transformez une simple citrouille en véritable œuvre d’art terrifiante !

Que vous soyez créatif, minutieux ou un peu farceur, ce concours est fait pour vous.

Trois catégories d’âge (4/7 ans, 8/12 ans et 13/18 ans) permettront à chacun de montrer son talent.

Dépôt des créations du mercredi 22 au vendredi 24 octobre à 11 h à l’Office de Tourisme

Le jury désignera la citrouille la plus effrayante le vendredi 24 octobre à 12 h à l’Office de Tourisme. Une belle occasion de laisser libre cours à votre imagination et de plonger dans l’esprit d’Halloween.

Gratuit. (Important les citrouilles ne doivent contenir ni animaux ni objets tranchants.) .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Concours de Citrouilles

Decorate your pumpkin and try to win the scariest prize! Three age categories. Prize-giving ceremony on October 24 at 12 noon, Tourist Office.

German : Concours de Citrouilles

Dekoriere deinen Kürbis und versuche, den Preis für den gruseligsten Kürbis zu gewinnen! Drei Kategorien für jedes Alter. Preisverleihung am 24. Oktober um 12 Uhr, Office de Tourisme.

Italiano :

Decora la tua zucca e cerca di vincere il premio più spaventoso! Tre categorie di età. Premiazione il 24 ottobre alle 12.00, Ufficio del Turismo.

Espanol :

¡Decora tu calabaza e intenta ganar el premio más terrorífico! Tres categorías de edad. Entrega de premios el 24 de octubre a las 12 h, Oficina de Turismo.

L’événement Concours de Citrouilles Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Trouville