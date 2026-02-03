Concours de coinche à la mêlée Saint-Julien-Molhesabate
Concours de coinche à la mêlée Saint-Julien-Molhesabate dimanche 8 mars 2026.
Concours de coinche à la mêlée
Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
concours de coinche à la mêlée, toutes les doublettes seront primées. Inscription dès 14h à la salle polyvalente. 9€ par personne
Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
coinche scramble competition, with prizes for all doublettes. Registration from 2pm at the salle polyvalente. 9? per person
