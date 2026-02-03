Concours de coinche à la mêlée Saint-Julien-Molhesabate

Concours de coinche à la mêlée

Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

concours de coinche à la mêlée, toutes les doublettes seront primées. Inscription dès 14h à la salle polyvalente. 9€ par personne

Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

coinche scramble competition, with prizes for all doublettes. Registration from 2pm at the salle polyvalente. 9? per person

