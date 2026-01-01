concours de coinche Bas-en-Basset
concours de coinche Bas-en-Basset dimanche 25 janvier 2026.
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2026-01-25 13:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Concours de Coinche organisé par l’école Saint Joseph.
Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 apel.stjoseph.bas.43@outlook.fr
English :
Coinche competition organized by the Saint Joseph school.
