concours de coinche

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 13:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Concours de Coinche organisé par l’école Saint Joseph.

.

Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 apel.stjoseph.bas.43@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coinche competition organized by the Saint Joseph school.

L’événement concours de coinche Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron