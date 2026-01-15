Concours de coinche Salle Municipale Bas-en-Basset

Concours de coinche

Salle Municipale Boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-04

Concours de coinche en doublette formée à Bas en Basset. organisé par l’association

les copains bassois

.

Salle Municipale Boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 lescopainsde97.htl@gmail.com

English :

Doublet coinche competition at Bas en Basset. Organized by the association

les copains bassois

