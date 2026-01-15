Concours de coinche Salle Municipale Bas-en-Basset
Concours de coinche Salle Municipale Bas-en-Basset samedi 4 avril 2026.
Concours de coinche
Salle Municipale Boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-04 13:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Concours de coinche en doublette formée à Bas en Basset. organisé par l’association
les copains bassois
.
Salle Municipale Boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 lescopainsde97.htl@gmail.com
English :
Doublet coinche competition at Bas en Basset. Organized by the association
les copains bassois
L’événement Concours de coinche Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron