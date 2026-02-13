Concours de coinche

Salle polyvalente Boisset Haute-Loire

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

l ‘A.C.C.A. Chasse de Boisset organise un concours de coinche en doublette

Tous les joueurs seront primés

Avec un tombola et une buvette

.

Salle polyvalente Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

the A.C.C.A. Chasse de Boisset is organizing a doublet coinche competition

All players will be rewarded

With a tombola and a refreshment bar

L’événement Concours de coinche Boisset a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron