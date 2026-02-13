Concours de coinche Boisset
Concours de coinche Boisset dimanche 1 mars 2026.
Concours de coinche
Salle polyvalente Boisset Haute-Loire
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
l ‘A.C.C.A. Chasse de Boisset organise un concours de coinche en doublette
Tous les joueurs seront primés
Avec un tombola et une buvette
Salle polyvalente Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
the A.C.C.A. Chasse de Boisset is organizing a doublet coinche competition
All players will be rewarded
With a tombola and a refreshment bar
