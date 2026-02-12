Concours de coinche Salle des fêtes Champagnac-la-Prune

Concours de coinche

Salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Prune Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concours de coinche

Par équipe de 2

8€/pers

A la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune

Plus d’infos sur l’affiche

Nombre de places limité .

Salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 18 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de coinche

L’événement Concours de coinche Champagnac-la-Prune a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze