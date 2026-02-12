Concours de coinche Salle des fêtes Champagnac-la-Prune
Concours de coinche Salle des fêtes Champagnac-la-Prune samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Prune Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-28
2026-02-28
Par équipe de 2
8€/pers
A la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune
Plus d’infos sur l’affiche
Nombre de places limité .
Salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 54 18 54
