Concours de Coinche – Brasserie Les Gens Sérieux Crest, 14 mai 2025 18:00, Crest.

Drôme

Concours de Coinche Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

1er concours de coinche aux Gens Sérieux ! Viens avec ta doublette, ou en solo !

Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 30 15 55 contact@lesgensserieux.fr

English :

1st Coinche competition for Serious People! Come with your double or solo!

German :

1. Coinche-Wettbewerb für « Gens Serieux »! Komm mit deinem Doublette oder solo!

Italiano :

1° concorso di coinche per persone serie! Vieni con il tuo doppio o da solo!

Espanol :

¡1er concurso de coinche para gente seria! ¡Ven con tu doble o en solitario!

