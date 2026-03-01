Concours de coinche des Aînés Pontois Pont-Salomon
Concours de coinche des Aînés Pontois mercredi 18 mars 2026.
Concours de coinche des Aînés Pontois
Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire
18 mars 2026 14:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Le club des Aînés Pontois vous propose un concours de coinche à la mêlée.
Maison pour tous Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 13 69 73
The Club des Aînés Pontois (Pontois senior citizens’ club) is organizing a coinche scramble competition.
