Concours de coinche du Club Toujours Jeune Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Concours de coinche du Club Toujours Jeune Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont lundi 30 mars 2026.
Concours de coinche du Club Toujours Jeune
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 14:00:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Le Club Toujours Jeune organise son traditionnel concours de coinche à la mêlée ouvert à tous.
.
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 73 70 78 raberin.jeanpierre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club Toujours Jeune organizes its traditional coinche competition, open to all.
L’événement Concours de coinche du Club Toujours Jeune Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Loire Semène