Concours de coinche du Club Toujours Jeune Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Concours de coinche du Club Toujours Jeune

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Le Club Toujours Jeune organise son traditionnel concours de coinche à la mêlée ouvert à tous.

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 73 70 78 raberin.jeanpierre@orange.fr

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English :

The Club Toujours Jeune organizes its traditional coinche competition, open to all.

L’événement Concours de coinche du Club Toujours Jeune Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Loire Semène