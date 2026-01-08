Concours de coinche

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Participez au concours de coinche organisé par le club de pétanque 43 ! Rejoignez-nous pour une après-midi conviviale dès 14h. Inscrivez-vous sur place et tentez de remporter des prix tout en vous amusant !

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Take part in the Coinche competition organized by Club Petanque 43! Join us for a convivial afternoon from 2pm. Register on site and try to win prizes while having fun!

L’événement Concours de coinche Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme