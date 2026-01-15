Concours de coinche Montregard

Concours de coinche

salle multi-activités Montregard Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la doublette

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Participez au concours de coinche organisé par l’US2MR ! Rejoignez-nous pour une après-midi conviviale. Inscrivez-vous sur place dès 14h et tentez de remporter des prix tout en vous amusant !Buvette et restauration sur place

salle multi-activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join the US2MR coinche competition! Join us for a convivial afternoon. Register on site from 2pm and try to win prizes while having fun! Refreshments and catering on site

