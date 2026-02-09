Concours de coinche

salle multi-activités Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Participez au concours de coinche organisé par le club des aînés ! Rejoignez-nous dès 14h pour une après-midi conviviale. Inscrivez-vous sur place (8€) et tentez de remporter des prix tout en vous amusant !

.

salle multi-activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join in the coinche competition organized by the Seniors’ Club! Join us at 2pm for a convivial afternoon. Register on site (8?) and try to win prizes while having fun!

L’événement Concours de coinche Montregard a été mis à jour le 2026-02-05 par Haut Pays du Velay Tourisme