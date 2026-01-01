Concours de coinche Raucoules

Concours de coinche

Bar La Détente Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 13:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Concours amical organisé par le Bar la Détente à 13h30, salle des fêtes.

réservation 06 56 76 61 51

.

Bar La Détente Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Friendly competition organized by Bar la Détente at 1.30pm, salle des fêtes.

reservation 06 56 76 61 51

