Concours de coinche Raucoules
Concours de coinche Raucoules samedi 24 janvier 2026.
Concours de coinche
Bar La Détente Raucoules Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Concours amical organisé par le Bar la Détente à 13h30, salle des fêtes.
réservation 06 56 76 61 51
Bar La Détente Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Friendly competition organized by Bar la Détente at 1.30pm, salle des fêtes.
reservation 06 56 76 61 51
