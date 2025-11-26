Concours de coinche

Salle des Fêtes Riotord Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 13:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Une après-midi conviviale de jeux dès 13h30 à la salle polyvalente. Concours de coinche à la mêlée organisé par le club de l’amitié.

.

Salle des Fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

A convivial afternoon of games starting at 1:30 pm at the salle polyvalente. Coinche competition organized by the Club de l’Amitié.

German :

Ein geselliger Nachmittag mit Spielen ab 13:30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Vom Club de l’amitié organisierter Coinche-Wettbewerb im Gedränge.

Italiano :

Pomeriggio di giochi amichevoli a partire dalle 13.30 nella Salle Polyvalente. Gara di monete organizzata dal Club de l’Amitié.

Espanol :

Tarde amistosa de juegos a partir de las 13.30 h en la Sala Polivalente. Concurso de monedas organizado por el Club de la Amistad.

L’événement Concours de coinche Riotord a été mis à jour le 2025-10-14 par Haut Pays du Velay Tourisme