Concours de coinche Riotord
Concours de coinche Riotord mercredi 26 novembre 2025.
Concours de coinche
Salle des Fêtes Riotord Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 13:30:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Une après-midi conviviale de jeux dès 13h30 à la salle polyvalente. Concours de coinche à la mêlée organisé par le club de l’amitié.
.
Salle des Fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
A convivial afternoon of games starting at 1:30 pm at the salle polyvalente. Coinche competition organized by the Club de l’Amitié.
German :
Ein geselliger Nachmittag mit Spielen ab 13:30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Vom Club de l’amitié organisierter Coinche-Wettbewerb im Gedränge.
Italiano :
Pomeriggio di giochi amichevoli a partire dalle 13.30 nella Salle Polyvalente. Gara di monete organizzata dal Club de l’Amitié.
Espanol :
Tarde amistosa de juegos a partir de las 13.30 h en la Sala Polivalente. Concurso de monedas organizado por el Club de la Amistad.
L’événement Concours de coinche Riotord a été mis à jour le 2025-10-14 par Haut Pays du Velay Tourisme