Concours de coinche Riotord
Salle des Fêtes Riotord Haute-Loire
Une après-midi conviviale de jeux à la salle polyvalente. Concours de coinche organisé par l’APE de l’école Molière
Salle des Fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
A convivial afternoon of games at the Salle Polyvalente. Coinche competition organized by the APE of Molière school
