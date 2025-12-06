Concours de coinche Saint-Just-Malmont

Concours de coinche

Salle de Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Concours de coinche organisé par l’association de loisirs Malmontais.

Buvette sur place, des lots pour chaque participants.



Inscription de 14h à 14h30.

Salle de Malmont Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alm.malmont@gmail.com

English :

Coinche competition organized by the association de loisirs Malmontais.

Refreshments on site, prizes for all participants.



Registration from 2pm to 2:30pm.

German :

Coinche-Wettbewerb, organisiert von der Association de Loisirs Malmontais.

Getränke vor Ort, Preise für jeden Teilnehmer.



Anmeldung von 14 Uhr bis 14.30 Uhr.

Italiano :

Gara di monete organizzata dall’associazione per il tempo libero di Malmont.

Rinfresco e premi per tutti i partecipanti.



Iscrizioni dalle 14.00 alle 14.30.

Espanol :

Concurso de coinche organizado por la asociación de ocio Malmont.

Refrescos y premios para todos los participantes.



Inscripciones de 14:00 a 14:30.

