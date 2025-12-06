Concours de coinche Saint-Just-Malmont
Concours de coinche Saint-Just-Malmont samedi 6 décembre 2025.
Concours de coinche
Salle de Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Concours de coinche organisé par l’association de loisirs Malmontais.
Buvette sur place, des lots pour chaque participants.
Inscription de 14h à 14h30.
Salle de Malmont Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alm.malmont@gmail.com
English :
Coinche competition organized by the association de loisirs Malmontais.
Refreshments on site, prizes for all participants.
Registration from 2pm to 2:30pm.
German :
Coinche-Wettbewerb, organisiert von der Association de Loisirs Malmontais.
Getränke vor Ort, Preise für jeden Teilnehmer.
Anmeldung von 14 Uhr bis 14.30 Uhr.
Italiano :
Gara di monete organizzata dall’associazione per il tempo libero di Malmont.
Rinfresco e premi per tutti i partecipanti.
Iscrizioni dalle 14.00 alle 14.30.
Espanol :
Concurso de coinche organizado por la asociación de ocio Malmont.
Refrescos y premios para todos los participantes.
Inscripciones de 14:00 a 14:30.
L’événement Concours de coinche Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Loire Semène