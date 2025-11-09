CONCOURS DE COINCHE SALLE DES FETES Saint-Maurice-de-Lignon
CONCOURS DE COINCHE SALLE DES FETES Saint-Maurice-de-Lignon dimanche 9 novembre 2025.
CONCOURS DE COINCHE
SALLE DES FETES 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Venez tenter votre chance et partager un moment convivial ! Entrée libre sans inscription
Toutes les doublettes seront primées 16 € la doublette.
SALLE DES FETES 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apelescja@orange.fr
English :
Come and try your luck and share a convivial moment! Free entry without registration
All doublettes will be rewarded 16? per doublette.
German :
Versuchen Sie Ihr Glück und teilen Sie einen geselligen Moment! Freier Eintritt ohne Anmeldung
Alle Doubletten werden prämiert 16 ? pro Doublette.
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e a condividere un momento di convivialità! Ingresso libero senza registrazione
Tutti i doppi riceveranno un premio 16? per doppio.
Espanol :
¡Venga a probar suerte y a compartir un momento de convivencia! Entrada gratuita sin inscripción
Todos los dobles recibirán un premio 16? por doble.
L’événement CONCOURS DE COINCHE Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire