CONCOURS DE COINCHE SALLE DES FETES Saint-Maurice-de-Lignon

SALLE DES FETES 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Venez tenter votre chance et partager un moment convivial ! Entrée libre sans inscription

Toutes les doublettes seront primées 16 € la doublette.

SALLE DES FETES 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apelescja@orange.fr

English :

Come and try your luck and share a convivial moment! Free entry without registration

All doublettes will be rewarded 16? per doublette.

German :

Versuchen Sie Ihr Glück und teilen Sie einen geselligen Moment! Freier Eintritt ohne Anmeldung

Alle Doubletten werden prämiert 16 ? pro Doublette.

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e a condividere un momento di convivialità! Ingresso libero senza registrazione

Tutti i doppi riceveranno un premio 16? per doppio.

Espanol :

¡Venga a probar suerte y a compartir un momento de convivencia! Entrada gratuita sin inscripción

Todos los dobles recibirán un premio 16? por doble.

L’événement CONCOURS DE COINCHE Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire