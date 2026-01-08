Concours de coinche

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Une journée de distractions et loisirs vous attend. Venez partager un moment convivial organisé par le Club de Foot dès 14h à la salle des fêtes. 15€ la doublette.

.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of entertainment and leisure awaits you. Come and share a convivial moment organized by the Football Club, starting at 2pm in the village hall. 15? per double.

L’événement Concours de coinche Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme