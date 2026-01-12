Concours de coinche Saint-Romain-Lachalm
Concours de coinche Saint-Romain-Lachalm samedi 21 février 2026.
Concours de coinche
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Une journée de distractions et loisirs vous attend. Venez partager un moment convivial organisé par le comité des Fêtes.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
A day of entertainment and leisure awaits you. Come and share a convivial moment organized by the Comité des Fêtes.
L’événement Concours de coinche Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme