Concours de coinche Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours

Concours de coinche

Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

par doublette

Date :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

USSVM organise son concours de coinche.

.

Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes stvictormal.us@auverfoot.fr

English :

USSVM organizes its coinche competition.

L’événement Concours de coinche Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire Semène