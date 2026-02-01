Concours de coinche Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours
Concours de coinche Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours samedi 7 février 2026.
Concours de coinche
Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
par doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
USSVM organise son concours de coinche.
Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes stvictormal.us@auverfoot.fr
English :
USSVM organizes its coinche competition.
