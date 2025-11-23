Concours de Coinchée Étalleville
Concours de Coinchée Étalleville dimanche 23 novembre 2025.
Étalleville Seine-Maritime
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Inscription 7€ à la salle des fêtes .
Étalleville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 16 48
