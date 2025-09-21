Concours de construction Brickmaster avec « la Rue Brique » Hôtel de ville Albi

Gratuit. Ouverture des inscriptions en ligne début septembre sur albi.fr. Nombre de places limité.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Serez-vous les maîtres de la petite brique en plastique de notre enfance ?

Le concours consiste à réaliser, par équipe de deux et dans un temps imparti, un modèle traditionnel de l’architecture albigeoise.

Catégories :

– Binôme adulte-enfant (à partir de 6 ans) : 10h – 12h

– Ados (13+) et/ou adultes : 14h – 16h

Hôtel de ville 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l'hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d'Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd'hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

