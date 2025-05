Concours de contrée – Luynes Aix-en-Provence, 1 juin 2025 14:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Concours de contrée Dimanche 1er juin 2025 à 14h. Luynes 48 route nationale 8 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 14:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Dimanche 1er juin 2025 à partir de 14h, rendez-vous au restaurant L&G pour un après-midi convivial autour d’un concours de contrée !

Amateurs de belote, à vos cartes !

Venez partager un bon moment dans une ambiance détendue, autour d’un jeu qui rime avec stratégie, rire et bonne humeur ! Que vous soyez joueur aguerri ou simplement amateur de jeux de cartes, tout le monde est le bienvenu.



Attention, places limitées !

Réservation vivement conseillée pour garantir votre place à la table !



Des lots à gagner, une buvette sur place, et surtout… une super ambiance garantie !

Rejoignez-les pour faire de cet événement un moment inoubliable ! .

Luynes 48 route nationale 8

Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

English :

Sunday, June 1, 2025 from 2 p.m., join us at the L&G restaurant for a friendly afternoon of cross-country competition!

German :

Am Sonntag, den 1. Juni 2025 ab 14 Uhr, treffen Sie sich im L&G Restaurant zu einem geselligen Nachmittag rund um einen Landkartenwettbewerb!

Italiano :

Domenica 1 giugno 2025, a partire dalle 14.00, ci si ritrova al ristorante L&G per un pomeriggio di competizione regionale!

Espanol :

El domingo 1 de junio de 2025, a partir de las 14.00 horas, nos reuniremos en el restaurante L&G para disfrutar de una agradable tarde de competición regional

