Concours de contrée 696 Chemin du Krystal Arles

Du 11/01 au 31/12/2026 le dimanche à partir de 16h. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-01-11

Concours de contrée tous les dimanches au Krystal !

Amateurs de cartes, rendez-vous chaque dimanche au Krystal pour notre concours de contrée dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

– Inscription sur place

– Début des parties en fin d’après-midi

– Bar & restauration sur place

Venez jouer, partager et tenter de gagner… que le meilleur gagne ! .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11 contact@lekrystal.com

English :

Contests every Sunday at Krystal!

