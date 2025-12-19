Concours de contrée 696 Chemin du Krystal Arles
Du 11/01 au 31/12/2026 le dimanche à partir de 16h. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-12-31
2026-01-11
Concours de contrée tous les dimanches au Krystal !
Amateurs de cartes, rendez-vous chaque dimanche au Krystal pour notre concours de contrée dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
– Inscription sur place
– Début des parties en fin d’après-midi
– Bar & restauration sur place
Venez jouer, partager et tenter de gagner… que le meilleur gagne ! .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11 contact@lekrystal.com
English :
Contests every Sunday at Krystal!
