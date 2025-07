Concours de contrée et pétanque Aureille

Concours de contrée et pétanque Aureille lundi 14 juillet 2025.

Concours de contrée et pétanque

Lundi 14 juillet 2025.

9h30 concours de contrée

15h30 concours de pétanque. Centre-Ville d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Lundi 14 juillet, à Aureille, retrouvez les traditionnels concours de contrée et de pétanque !

9h30 Concours de contrée organisé par le Bar Soler (Place de l’Horloge)

Inscriptions à partir de 9h



15h30 Concours de pétanque organisé par La Pétanque Aureilloise (Boulodrome, Rue de la Grand-Terre)

Ouvert à tous .

Centre-Ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 85 74

English :

On Monday 14 July, Aureille will be hosting its traditional contrée and pétanque competitions!

German :

Am Montag, den 14. Juli, finden in Aureille die traditionellen Wettbewerbe Contrée und Pétanque statt!

Italiano :

Lunedì 14 luglio, Aureille ospiterà le sue tradizionali gare di contrée e di pétanque!

Espanol :

El lunes 14 de julio, Aureille acogerá sus tradicionales competiciones de contrée y petanca

