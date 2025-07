Concours de contrée place de Forbin La Barben

Concours de contrée place de Forbin La Barben lundi 4 août 2025.

Concours de contrée

Lundi 4 août 2025 à partir de 14h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

A l’occasion des Fêtes votives de La Barben, le Club de pétanque la Barbenaise organise sont concours de contrée !

Ce concours se tiendra à l’Espace des Cèdres.

N’oubliez pas de vous inscrire dès 14h ! .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 51 00 29 labarbenaise@outlook.fr

English :

Welcome to the belote tournament of the petanque club La Barbenaise !

German :

Anlässlich der Fêtes votives in La Barben organisiert der Club de pétanque la Barbenaise einen Wettbewerb!

Italiano :

Nell’ambito delle Fêtes votives de La Barben, il Club de pétanque la Barbenaise organizza una gara di contea!

Espanol :

En el marco de las Fêtes votives de La Barben, el Club de petanca la Barbenaise organiza una competición comarcal

L’événement Concours de contrée La Barben a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes