Concours de contrée spécial Noël Bar Soler Aureille

Concours de contrée spécial Noël

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 9h. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Participez au concours de contrée spécial Noël à Aureille, le dimanche 21 décembre à partir de 9h !

Organisé par le Bar Soler



Venez passer un moment convivial dans le village d’Aureille avec un concours de contrée spécial Noël !

Début des inscriptions à 9h

Récompense équipe gagnante mise + jambon cru .

Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 85 74

English :

Take part in the special Christmas poetry contest in Aureille on Sunday, 21 December, starting at 9 a.m.!

L’événement Concours de contrée spécial Noël Aureille a été mis à jour le 2025-12-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles