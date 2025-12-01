Concours de contrée spécial Noël Bar Soler Aureille
Concours de contrée spécial Noël Bar Soler Aureille dimanche 21 décembre 2025.
Concours de contrée spécial Noël
Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 9h. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Participez au concours de contrée spécial Noël à Aureille, le dimanche 21 décembre à partir de 9h !
Organisé par le Bar Soler
Venez passer un moment convivial dans le village d’Aureille avec un concours de contrée spécial Noël !
Début des inscriptions à 9h
Récompense équipe gagnante mise + jambon cru .
Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 85 74
English :
Take part in the special Christmas poetry contest in Aureille on Sunday, 21 December, starting at 9 a.m.!
L’événement Concours de contrée spécial Noël Aureille a été mis à jour le 2025-12-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles