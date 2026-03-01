Concours de courts-métrages Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains

Concours de courts-métrages

Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence 45, avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:15:00

fin : 2026-03-24 23:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Projection des 10 films sélectionnés pour notre concours international de courts-métrages

.

Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence 45, avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 40 57 36 cine-dignelesbains@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the 10 films selected for our international short film competition

L’événement Concours de courts-métrages Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains