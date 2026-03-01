Concours de courts-métrages Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains
Concours de courts-métrages Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains mardi 24 mars 2026.
Concours de courts-métrages
Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence 45, avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 18:15:00
fin : 2026-03-24 23:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Projection des 10 films sélectionnés pour notre concours international de courts-métrages
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Association Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence 45, avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 40 57 36 cine-dignelesbains@wanadoo.fr
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English :
Screening of the 10 films selected for our international short film competition
L’événement Concours de courts-métrages Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains