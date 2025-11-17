Concours de création Librairie le P’tit Monde de Zabelle Carnac
Concours de création Librairie le P’tit Monde de Zabelle Carnac lundi 15 décembre 2025.
Concours de création
Librairie le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-15
Concours de création Dessine des petits lutins à Carnac . Gratuit, ouvert à tous. À remettre à la librairie entre le 15 et le 27 décembre. Lots à gagner. .
Librairie le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de création Carnac a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon