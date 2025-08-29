Concours de création de logo BP 20 Piriac-sur-Mer
BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-08-29
fin : 2025-09-16
Vous aimez dessiner, créer, imaginer ? C’est le moment de concevoir le futur logo de Nautisme en Pays Blanc. L’objectif un visuel clair, reconnaissable, et fidèle à l’ esprit marin et convivial de Nautisme en Pays Blanc.
Imaginez un visuel unique qui incarne sa mission La voile pour tous .
À gagner stages, saisons de voile et cadeaux exclusifs NPB !
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2025 minuit pour déposer vos propositions sur npb.asso.fr
Vous y retrouverez également toutes les règles du concours. .
BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 53 84 nautismeenpaysblanc@gmail.com
