Concours de création de logo BP 20 Piriac-sur-Mer

BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-16

Vous aimez dessiner, créer, imaginer ? C’est le moment de concevoir le futur logo de Nautisme en Pays Blanc. L’objectif un visuel clair, reconnaissable, et fidèle à l’ esprit marin et convivial de Nautisme en Pays Blanc.

Imaginez un visuel unique qui incarne sa mission La voile pour tous .

À gagner stages, saisons de voile et cadeaux exclusifs NPB !

Vous avez jusqu’au 31 octobre 2025 minuit pour déposer vos propositions sur npb.asso.fr

Vous y retrouverez également toutes les règles du concours. .

BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 53 84 nautismeenpaysblanc@gmail.com

