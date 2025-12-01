Concours de crèches Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Concours de crèches

Du 01/12 au 21/12/2025 tous les jours. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Eissame de Seloun lance de nouveau son concours de crèches.

Les passionnés de cette tradition provençale sont invités à se surpasser en élaborant la crèche qui leur ressemble au sein de leur foyer.



Inscription auprès de l’Office de Tourisme, Place du Général de Gaulle.



Renseignements eissame.salon@gmail.com



Réservé aux salonais. .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

English :

The Eissame de Seloun is once again launching its nativity scene competition.

German :

Die Eissame von Seloun schreibt erneut ihren Krippenwettbewerb aus.

Italiano :

Eissame de Seloun lancia nuovamente il suo concorso di presepi.

Espanol :

Eissame de Seloun lanza de nuevo su concurso de belenes.

