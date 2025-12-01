Concours de crèches Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence
Concours de crèches Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence lundi 1 décembre 2025.
Concours de crèches
Du 01/12 au 21/12/2025 tous les jours. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-01
L’Eissame de Seloun lance de nouveau son concours de crèches.
Les passionnés de cette tradition provençale sont invités à se surpasser en élaborant la crèche qui leur ressemble au sein de leur foyer.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme, Place du Général de Gaulle.
Renseignements eissame.salon@gmail.com
Réservé aux salonais. .
Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com
English :
The Eissame de Seloun is once again launching its nativity scene competition.
German :
Die Eissame von Seloun schreibt erneut ihren Krippenwettbewerb aus.
Italiano :
Eissame de Seloun lancia nuovamente il suo concorso di presepi.
Espanol :
Eissame de Seloun lanza de nuevo su concurso de belenes.
L’événement Concours de crèches Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence