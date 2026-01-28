Concours de CSO

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Dimanche 1 février Concours de CSO

Epreuves Poney, Club et préparatoires

CSO Wittmer Saint-Aubin

Dimanche 15 février Concours de CSO

Epreuves Poney, Club et préparatoires

Circuit départemental (Coeff 2) .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de CSO

L’événement Concours de CSO Lorleau a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle