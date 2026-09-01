Concours de CSO Terrain Equestre Saillat-sur-Vienne

Informations pratiques

Saillat-sur-Vienne

Concours de CSO

Terrain Equestre Rue des Étangs Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Les Concours de CSO s’invitent à Saillat-sur-Vienne pour un week-end placé sous le signe du sport, de la passion et du spectacle ! Cavaliers et chevaux se retrouvent au stade équestre pour enchaîner les parcours et relever les défis proposés, sur un terrain en herbe et sablé. Plusieurs épreuves rythmeront ces journées, avec des catégories adaptées aux poneys, préparatoires, clubs et amateurs. Que vous soyez passionné d’équitation, proche d’un cavalier ou simplement curieux, venez admirer les performances des couples cheval-cavalier et profiter d’une ambiance conviviale autour de la compétition. Une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place pour prolonger agréablement la journée. Le samedi soir, place à la détente avec un repas moules-frites suivi d’une soirée karaoké sur réservation. .

Terrain Equestre Rue des Étangs Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 29 45 08

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English : Concours de CSO

L’événement Concours de CSO Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin