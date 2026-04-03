Encausse-les-Thermes

CONCOURS DE CUISINE

PARC MUNICIPAL Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concours de cuisine le Comminges en une bouchée !

“Le Comminges en une bouchée” le concours gourmand de Minjatz Comenge ! .

PARC MUNICIPAL Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie minjatz@proton.me

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English :

Cooking competition: Comminges in a mouthful!

L’événement CONCOURS DE CUISINE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE