CONCOURS DE CUISINE Encausse-les-Thermes
CONCOURS DE CUISINE Encausse-les-Thermes samedi 27 juin 2026.
Encausse-les-Thermes
CONCOURS DE CUISINE
PARC MUNICIPAL Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concours de cuisine le Comminges en une bouchée !
“Le Comminges en une bouchée” le concours gourmand de Minjatz Comenge ! .
PARC MUNICIPAL Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie minjatz@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cooking competition: Comminges in a mouthful!
L’événement CONCOURS DE CUISINE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE