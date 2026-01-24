Concours de danse Yzeurespace Yzeure

Concours de danse

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Pour les amateurs à partir de 8 ans, organisé par Caroline Rio.

English :

For amateurs aged 8 and over, organized by Caroline Rio.

