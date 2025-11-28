Concours de décoration de Noël La forêt magique des nounours et des lutins

Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2025-11-28

Laissez-vous émerveiller par façades, jardins et commerces transformés sur le thème La forêt magique des nounours et des lutins. Une promenade féérique à ne pas manquer !

Le concours revient cette année dans toute la vallée !

Dès le 28 novembre, découvrez façades, jardins, écoles et commerces métamorphosés par la créativité de chacun. Une promenade féérique à ne pas manquer. .

Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

English :

Let yourself be enchanted by façades, gardens and shops transformed on the theme of The Magic Forest of Teddy Bears and Goblins. A magical walk not to be missed!

German :

Lassen Sie sich von Fassaden, Gärten und Geschäften verzaubern, die unter dem Motto Der Zauberwald der Teddybären und Kobolde umgestaltet wurden. Ein märchenhafter Spaziergang, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Lasciatevi incantare da facciate, giardini e negozi trasformati sul tema La magica foresta degli orsetti e dei folletti. Una passeggiata magica da non perdere!

Espanol :

Déjese hechizar por las fachadas, jardines y tiendas transformadas en torno al tema El bosque mágico de los osos de peluche y los duendes. Un paseo mágico que no debe perderse

L’événement Concours de décoration de Noël La forêt magique des nounours et des lutins Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme du Val d’Argent