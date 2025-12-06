Concours de décorations de Noël Gymnase municipal Rupt-sur-Moselle

Concours de décorations de Noël

Le Conseil Municipal des Jeunes organise un concours de décorations de Noël ouvert à tous les habitants. Deux catégories sont proposées décorations lumineuses classiques et décorations sans électricité (créatives, écologiques). Pour participer, il suffit d’envoyer une photo de votre décoration avant le jeudi 4 décembre par mail. Toutes les photos reçues seront exposées sur le stand du Conseil Municipal des Jeunes lors du marché de Noël. Les visiteurs voteront pour leurs décorations préférées et un classement sera établi.Tout public

English :

The Municipal Youth Council is organizing a Christmas decorations competition open to all residents. Two categories are proposed: classic light decorations and decorations without electricity (creative, ecological). To take part, simply send a photo of your decoration by e-mail before Thursday December 4. All photos received will be exhibited at the Conseil Municipal des Jeunes stand at the Christmas market. Visitors will vote for their favorite decorations and a ranking will be established.

