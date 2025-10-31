Concours de déguisement d’Halloween Association Récup’Acteurs Le Bugue

9h 17h. Concours de déguisement pour les enfants de 5 à 12 ans. Le gagnant remportera un joli cadeau et un paquet de bonbons. Résultat le 7/11. Gratuit

A l’occasion d’Halloween, tous les enfants âgés de 5 à 12 ans sont invités à venir déguisés pour participer à notre concours du meilleur déguisement.

Le ou la gagnant(e) remportera un joli cadeau ainsi qu’un petit paquet de bonbons !

Avant toute participation, une autorisation parentale devra être signée afin de permettre la prise de photos de l’enfant déguisé et la diffusion de ces photos sur nos réseaux sociaux (facebook, instagram)

Les photos des participants seront publiées sur la page facebook de chaque site.

Le votre du public via les likes se déroulera jusqu’au jeudi 6 novembre.

Le jury des Récup’Acteurs, présent sur chaque site, délibèrera également.µ

Le résultat final sera annoncé le vendredi 7 novembre sur facebook et sur nos sites. .

Association Récup’Acteurs 348 ZI La Plaine Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 54 14 63 contact.lebugue@lesrecupacteurs.org

English : Concours de déguisement d’Halloween

9am 5pm. Costume contest for children aged 5 to 12. The winner will receive a lovely gift and a pack of sweets. Results on 7/11. Free

German : Concours de déguisement d’Halloween

9h 17h. Kostümwettbewerb für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Der Gewinner erhält ein schönes Geschenk und ein Paket mit Süßigkeiten. Ergebnis am 7.11. Kostenlos

Italiano :

dalle 9.00 alle 17.00. Concorso in maschera per bambini dai 5 ai 12 anni. Il vincitore riceverà un bel regalo e un pacchetto di dolci. Risultati il 7/11. Gratuito

Espanol : Concours de déguisement d’Halloween

de 9.00 a 17.00 h. Concurso de disfraces para niños de 5 a 12 años. El ganador recibirá un bonito regalo y un paquete de caramelos. Resultados el 7/11. Gratis

