Concours de déguisement d’Halloween Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
2025-10-31
À l’occasion d’Halloween, la Mairie de Pléneuf-Val-André et le conseil municipal des enfants et des jeunes vous proposent un concours de déguisement et une distribution de bonbons. .
Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00
