Concours de déguisement d’Halloween Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André

Concours de déguisement d’Halloween Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André vendredi 31 octobre 2025.

Concours de déguisement d’Halloween

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

Date(s) :

2025-10-31

À l’occasion d’Halloween, la Mairie de Pléneuf-Val-André et le conseil municipal des enfants et des jeunes vous proposent un concours de déguisement et une distribution de bonbons. .

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de déguisement d’Halloween Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor