Concours de déguisements : séance photo Médiathèque de Bourg-Blanc Bourg-Blanc

Concours de déguisements : séance photo Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Bourg-Blanc Finistère

Gratuit pour tous

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Invitation au shooting photo costumée !

Venez déguisés et participez à un shooting photo avec mise en scène, où créativité et imagination seront à l’honneur.

Les meilleurs clichés seront sélectionnés et récompensés par un vote du public.

Deux catégories sont prévues : 0 à 6 ans et 7 à 15 ans.

Une occasion ludique et originale de s’amuser et de garder un souvenir mémorable !

Médiathèque de Bourg-Blanc 1, place Claude et Marie Chapalain, Bourg-Blanc Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne 02 98 84 54 42 https://livrecommelair.fr Parking à proximité

