Concours de déguisements : séance photo Médiathèque de Bourg-Blanc Bourg-Blanc

Concours de déguisements : séance photo Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Bourg-Blanc Finistère
Gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Invitation au shooting photo costumée !
Venez déguisés et participez à un shooting photo avec mise en scène, où créativité et imagination seront à l’honneur.
Les meilleurs clichés seront sélectionnés et récompensés par un vote du public.
Deux catégories sont prévues : 0 à 6 ans et 7 à 15 ans.
Une occasion ludique et originale de s’amuser et de garder un souvenir mémorable !
Médiathèque de Bourg-Blanc 1, place Claude et Marie Chapalain, Bourg-Blanc Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne 02 98 84 54 42 https://livrecommelair.fr Parking à proximité
