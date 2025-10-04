Concours de déguisements : Séance photo Médiathèque municipale De Plouvien Plouvien

Gratuit – Ouvert à tous – Photos prises par des photographes amateurs

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Viens te faire prendre en photo avec ton déguisement ! Les photographies seront ensuite exposées jusqu’au 18 octobre à la médiathèque pour que le public puisse voter pour son déguisement préféré. 2 catégories : 0/6 ans et 7/ 15 ans

Médiathèque municipale De Plouvien 75 Rue Laennec 29860 Plouvien Plouvien 29860 Finistère Bretagne 0298409259 https://livrecommelair.fr

