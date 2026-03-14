Concours de dessert en famille Lycée professionnel Haute-Vue Morlaàs

Concours de dessert en famille

Lycée professionnel Haute-Vue Avenue des Cimes Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Un adulte+ un enfant, imaginer un dessert avec les ingrédients fournis, cuisiner sur place le meilleur dessert. Des lots à gagner ! Venez proposer le meilleur dessert dans des conditions digne des professionnels ! Sur inscription . .

Lycée professionnel Haute-Vue Avenue des Cimes Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 15 42 87 conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr

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English : Concours de dessert en famille

L’événement Concours de dessert en famille Morlaàs a été mis à jour le 2026-03-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran