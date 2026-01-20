Concours de dessin au Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac
Concours de dessin au Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac samedi 18 avril 2026.
Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac Dordogne
Gratuit
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
2026-04-18
Grand concours de dessin, peinture, aquarelles, ouvert à tous, dans le parc du château.
10h-18h. Gratuit
Animation prévue en extérieur
Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 23 35 04 paul.delophem@gmail.com
English : Concours de dessin au Château de Mauriac Châteaux en fête
Large drawing, painting and watercolour competition, open to all, in the château grounds.
10am-6pm. Free
Outdoor entertainment
