Concours de dessin au Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac

Concours de dessin au Château de Mauriac Châteaux en fête

Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac Dordogne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Grand concours de dessin, peinture, aquarelles, ouvert à tous, dans le parc du château.

10h-18h. Gratuit

Animation prévue en extérieur

Grand concours de dessin, peinture, aquarelles, ouvert à tous, dans le parc du château.

10h-18h. Gratuit

Animation prévue en extérieur .

Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 23 35 04 paul.delophem@gmail.com

English : Concours de dessin au Château de Mauriac Châteaux en fête

Large drawing, painting and watercolour competition, open to all, in the château grounds.

10am-6pm. Free

Outdoor entertainment

