Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc

Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc samedi 5 juillet 2025.

Concours de dessin

Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-31

2025-07-05

Un concours rien que pour ces chers bambins sur le thème

« Dessine moi un lac de montagne »

Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 animation@chamonix.com

English :

A competition just for these dear little ones on the theme:

« Draw me a mountain lake

German :

Ein Wettbewerb nur für diese lieben Kleinen zum Thema :

« Zeichne mir einen Bergsee »

Italiano :

Un concorso per bambini sul tema:

« Disegnami un lago di montagna

Espanol :

Un concurso sólo para niños sobre el tema

« Dibújame un lago de montaña

